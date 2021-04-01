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Таиланд в два раза сократил карантин для привитых от COVID туристов

Таиланд в два раза сократил карантин для привитых от COVID туристов
Фото: Chaiwat Subprasom/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Власти Таиланда сократили в два раза двухнедельный карантин при въезде в страну для тех, кто уже сделал прививку от коронавируса, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства страны Тани Санграта.

Для остальных путешественников карантин тоже сократили - до 10 дней. Исключение составляют въезжающие из 11 стран Африки, им по-прежнему придется проводить на карантине две недели. Решение вступило в силу 1 апреля.

Тани Санграта уточнил, что наличие прививки от коронавируса нужно будет подтвердить сертификатом, одобренным тайской Администрацией по контролю за продуктами питания и лекарствами или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Таиланде разрешены семь вакцин, включая Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna.

Страна надеется к 1 июля полностью отменить карантин на острове Пхукет для посетителей с прививками от COVID-19. Но в этом случае путешественникам придется провести на Пхукете какое-то время, вероятно, до недели, перед тем, как им разрешат передвигаться по остальной части Таиланда.

Таиланд был почти полностью закрыт для иностранцев на протяжении года и поддерживал число заражений и смертей от коронавируса на низком уровне. С начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 28,8 тыс. человек, 94 человека умерли.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Таиланд Коронавирус Тани Санграт

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