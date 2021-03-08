В Таиланде вдвое сократят карантин для привитых от COVID-19 туристов

Отель Movenpick в Бангкоке, утвержденный властями для прохождения карантина прибывшими в Таиланд Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Правительство Таиланда приняло решение о сокращении с апреля периода обязательного пребывания на карантине для вакцинированных от коронавируса туристов с 14 до 7 дней, сообщает министерство здравоохранения страны.

Рассчитывать на сокращенный срок могут иностранные гости, имеющие свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в Таиланд, а также имеющие справку об отрицательном тесте, сделанном не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд, и показавшие отрицательный результат при анализе на COVID-19 по прибытии в Таиланд.

Не имеющие свидетельства о вакцинации туристы с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд, будут находиться на карантине не 14, а 10 дней.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда разрабатывают план по сокращению до трех дней или даже полной отмене обязательного 14-дневного карантина для иностранных туристов, прошедших вакцинацию.

На новостях об ослаблении ограничений выросли акции тайских гостиничных и ресторанных операторов.

Таиланд открыл границу для иностранных туристов в октябре, однако строгие правила въезда отпугивают большинство гостей. В частности, путешественникам нужно сдавать тесты ПЦР и отбывать 14-дневный карантин в одобренных правительством отелях.

В конце января этого года опрос, проведенный управлением по туризму Таиланда (ТАТ), показал, что более трети предприятий, занятых в обслуживании туристов, закрылись в стране из-за пандемии коронавируса.