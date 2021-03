Провалилась новая попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Не удалась попытка снять с мели в пятницу контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, сообщил технический оператор судна Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).

Эксперты из нидерландской компании Smit Salvage, которые уже начали работать на месте инцидента, пообещали, что 28 марта прибудут еще два дополнительных буксира, которые примут участие в попытках сдвинуть судно. Ранее сообщалось, что за консультациями к Smit Salvage обратилась администрация канала.

Попытки снять судно с мели предпринимали и ранее на этой неделе.

Японская Shoei Kisen Kaisha, владелец контейнеровоза, сообщила в пятницу, что планирует высвободить судно к ночи субботы по местному времени. Российский МИД днем ранее предупредил, что на разблокировку канала может уйти несколько недель.

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы, зафрахтованный тайваньской Ever Green, сел на мель 23 марта утром вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря и полностью перекрыл канал. С обеих сторон образовались заторы из судов. По оценке Lloyd's List, что блокировка канала задерживает ежедневно товары на $9,6 млрд.