Владелец Ever Given надеется разблокировать Суэцкий канал в субботу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Японская Shoei Kisen Kaisha, владелец контейнеровоза Ever Given, который сел на мель и перегородил Суэцкий канал, рассчитывает сдвинуть судно к ночи субботы по местному времени. Об этом представитель руководства компании заявил на пресс-конференции в Токио.

По его словам, это приоритет для компании. Днем ранее компания принесла официальные извинения за случившееся.

Между тем, европейские и международные компании готовятся к возможному увеличению расходов и появлению сбоев в цепях поставок в связи с инцидентом. Некоторые импортеры уже рассматривают альтернативные маршруты, что может привести к задержкам постаавок на срок до двух недель, пишет The Wall Street Journal.

"Мы следим за ситуацией", - сказал представитель нидерландской пивоваренной компании Heineken NV. Несколько контейнеров с пивом этой компании застряли "в пробке".

Транспортные компании сообщили о более чем 300 простаивающих судах по обе стороны от затора. Владельцы контейнеровозов и операторы на протяжении нескольких дней ведут споры о том, следует ли поменять маршруты судов или дождаться высвобождения Ever Given.

Некоторые операторы уже начали перенаправлять танкеры и контейнеровозы на другие маршруты. Так, контейнеровоз Ever Greet, владельцем которого является компания Nissen Kaiun KK, был перенаправлен из Суэцкого канала в сторону мыса Доброй Надежды, следует из данных MarineTraffic, отслеживающей ситуацию с морскими перевозками. Судно следовало из Малайзии в Роттердам.

"Оно должно было проходить через Суэцкий канал, теперь же оно идет через Кейптаун", - сообщил менеджер Nissen Kaiun KK.

Два других контейнеровоза, один из которых направлялся из Роттердама, а другой - из Великобритании, также сменили курс, сообщает MarineTraffic.

Специализированное издание Lloyd's List оценило, что блокировка канала задерживает ежедневно товары на $9,6 млрд, из расчета, что по каналу на Запад ежедневно проходят товары на $5,1 млрд, а обратно - на $4,5 млрд. Об этом сообщает ВВС.

Европейские и азиатские компании, как ожидается, сильнее всего ощутят последствия инцидента, однако ситуация также может сказаться и на импортерах в США.

Блокировка Суэцкого канала "существенно сократит глобальные возможности в сфере контейнерных перевозок и приведет к тому, что американские импортеры столкнутся с новыми задержками своих товаров", - сказал главный исполнительный директор датской SeaIntelligence Consulting Ларс Йенсен.

Контейнеровоз Ever Given, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine, сел на мель во вторник утром после захода в Суэцкий канал из Красного моря. Его не могут сдвинуть буксирами до сих пор. Администрация канала уже вызвала специализированные суда для углубления дна в районе аварии, а также обратилась к нидерландским специалистам, которые помогали ликвидировать последствия аварии круизного лайнера Costa Concordia.