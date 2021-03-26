В МИД увидели шанс для Севморпути в инциденте в Суэцком канале

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Блокировка Суэцкого канала на фоне роста морских перевозок заставит мир задуматься о развитии альтернативных вариантов стратегических маршрутов и поставок, в первую очередь об использовании Северного морского пути, заявил "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.

По его мнению, нужны решения, которые бы не нарушали работы глобальных цепочек поставок, "сбои в которых не только чреваты перебоями в производственных процессах, но и неисполнением обязательств, что может обернуться серьезными издержками для мировой экономики".

"В этой связи очевидно необходимо думать о том, как обеспечить эффективное управление транспортными рисками и развивать альтернативные Суэцкому каналу маршруты, прежде всего Северный морской путь, необходимость дальнейшего развития которого и высветил инцидент в Суэцком канале. Соответственно привлекательность СМП будет расти как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Альтернативы этому нет", - подчеркнул посол.

Контейнеровоз Ever Given, длина которого 400 метров, сел на мель в Суэцком канале утром 23 марта и полностью заблокировал движение. Сдвинуть его не могут до сих пор.

25 марта департамент МИД России предупредил через твиттер, что на разблокировку канала может уйти несколько недель. 26 марта владелец контейнеровоза, японская Shoei Kisen Kaisha, сообщила, что рассчитывает сдвинуть судно к ночи субботы по местному времени.