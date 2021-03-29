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Киев пока не намерен выходить из режима перемирия в Донбассе

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что пока не идет речи о выходе Украины из режима перемирия.

"Сейчас главной задачей является возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня. У нас неблагополучно, у нас есть проблемы. Но режим прекращения огня - это договоренность, достигнутая в нормандском формате. Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует. Но сейчас вектор противоположный - по крайней мере, три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеобъемлющему (перемирию - ИФ)", - сказал Арестович в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

Он предположил, что до вторника, 30 марта, должны быть какие-то результаты переговоров ТКГ по Донбассу.

"Точно знаю, что консультации продолжаются и сейчас тоже, и они будут происходить завтра, а во вторник и среду будет заседание ТКГ, оно всегда двухдневное. Первый день - заседание подгрупп, в среду - на общем уровне. И мы должны, по идее, выйти на что-то до вторника. На что - пока неизвестно. Соблюдается принцип конфиденциальности", - сказал Арестович.

Алексей Арестович Украина Донбасс

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