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В Абхазии запретили останавливать автомобили с номерами из РФ без веских причин

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Абхазии сотрудникам ГАИ республики в период летнего туристического сезона запретили без веских причин останавливать автомобили с российскими номерами.

"МВД запретило останавливать автотранспортные средства с иностранными государственными номерными знаками, въезжающим на территорию Абхазии, без веских на то причин. Российские автотуристы должны иметь возможность спокойно ездить по территории республики и посещать достопримечательности", - сообщил заместитель министр внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа на совещании по итогам работы МВД республики.

По его словам, за выполнением приказа будет следить управление собственной безопасности МВД республики и управление по воспитательной работе.

Беслан Чкадуа проинформировал о том, что "уже сегодня ведется активная подготовка к летнему курортному сезону, и важная задача подразделений милиции общественной безопасности - обеспечить комфортное пребывание в республике гостей Абхазии".

Абхазия Беслан Чкадуа

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