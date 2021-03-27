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Великобритания и ЕС могут заключить соглашение о поставках вакцин от COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Великобритания близка к тому, чтобы заключить соглашение о вакцинах с Евросоюзом уже в эти выходные, сообщила в субботу газета The Times.

В случае достижения договоренности будет устранена угроза прекращения поставок со стороны ЕС, отметило издание.

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Оно пишет, что в соответствии с готовящимся соглашением ЕС откажется от запрета на экспорт в Великобританию вакцины Pfizer-BioNTech. В свою очередь, британское правительство должно в пользу ЕС отказаться от части поставок ей вакцины AstraZeneca, которая должна быть экспортирована из Голландии, где производится.

Ранее британский министр внутренних дел Прити Пател призвала Лондон и Брюссель работать вместе, пока Евросоюз обсуждает механизмы контроля над поставками вакцины AstraZeneca Лондону, сообщал телеканал Sky News.

"Когда речь идет о Европейском союзе, дискуссия всегда возникает по вопросам вакцин и их поставок. Важно, чтобы мы ответственно работали вместе", - сказала Пател в среду.

У AstraZeneca есть производственная компания в Нидерландах, и власти ЕС опасаются, что для нее приоритетом являются поставки препарата в Великобританию. Поэтому на прошлых выходных президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт вакцины AstraZeneca в Англию до тех пор, пока фабрика не предоставит Брюсселю количество доз, обещанных по контракту. За жесткую позицию ЕС по этому вопросу выступают Франция и Германия.

"Это должна быть стратегия Европы, которая защищает свои интересы, производит больше, обеспечивает соблюдение контрактов и контроль над экспортом", - сказал госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, предупредил, что любая попытка ЕС заблокировать экспорт вакцины в Британию будет "контрпродуктивной" и нанесет ущерб репутации блока во всем мире.

Хроника 09 января 2020 года – 27 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус ЕС Великобритания Pfizer-BioNTech AstraZeneca COVID-19

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