Франция обвинила Великобританию в "шантаже" ЕС поставками вакцин

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Великобританию в вакцинном "шантаже" против Евросоюза из-за экспорта вакцин от коронавируса, сообщило в пятницу издание Local.

Министр иностранных дел не уточнил, что он считает шантажом. Жан-Ив Ле Дриан в пятницу заявил, что Великобритании не хватает доз для вторых прививок вакциной и

сообщил о необходимости сотрудничества с Соединенным Королевством.

"Мы не можем играть в шантаж. Я надеюсь, что мы придем к соглашению, было бы абсурдно вести вакцинную войну между Великобританией и Европой", - заявил министр иностранных дел.

Последний скандал между ЕС и Великобританией связан с заводом AstraZeneca в Нидерландах, который правительство премьер-министра Бориса Джонсона считает частью британской цепочки поставок вакцин.

Европейский союз предупредил в четверг, что запретит фармацевтическим фирмам экспортировать вакцины от COVID-19 в Великобританию и другие страны до тех пор, пока они не выполнят свои обещанные поставки в ЕС.

Ранее в четверг, после виртуального саммита, на котором лидеры ЕС обсуждали поставки вакцин, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок является "регионом, который экспортирует большинство вакцин во всем мире", и предложила другим странам "соответствовать нашей открытости". Она также сказала, что AstraZeneca должна наверстать упущенное в своих поставках в ЕС, прежде чем экспортировать дозы в другие страны.