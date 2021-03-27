SpaceX запустит 7 апреля на орбиту новую группу интернет-спутников

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX планирует 7 апреля вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить в 12:34 по времени Восточного побережья США (в 19:34 по Москве) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

SpaceX is targeting April 7 for launch of the next batch of Starlink internet satellites from Cape Canaveral Space Force Station.



United Launch Alliance said today its next Delta 4-Heavy mission is set to launch April 26 from California.



Launch schedule: https://t.co/ufc1f2AZX5 pic.twitter.com/S3bRBgJrdi — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) March 26, 2021

Это будет уже 24-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 383 космических аппаратов. В марте были запущены четыре партии из 60 спутников Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.