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SpaceX запустит 7 апреля на орбиту новую группу интернет-спутников

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX планирует 7 апреля вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить в 12:34 по времени Восточного побережья США (в 19:34 по Москве) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 24-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 383 космических аппаратов. В марте были запущены четыре партии из 60 спутников Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

США SpaceX Starlink

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