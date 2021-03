SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 04:28 по времени Восточного побережья США (в 11:28 по Москве).

Это уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников в марте и 23-й начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1323 космических аппаратов. Предыдущие партии из 60 спутников Starlink были запущены 4, 11 марта и 14 марта.

Примерно через 1 час 4 минуты после запуска ракета должна вывести все спутники на орбиту.

Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике. Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике была осуществлена через 8 минут 24 секунды после старта ракеты. Платформа находилась примерно в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в шестой раз.

SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В перспективе компания планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем – из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.