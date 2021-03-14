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SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Это уже 22-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1 323 космических аппаратов. Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 11 марта.

Запуск был осуществлен в 06:01 по времени Восточного побережья США (в 13:01 по Москве) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида).

Примерно через 1 час 5 минут после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в девятый раз, через 8 минут 26 секунды после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

США Falcon 9 SpaceX Starlink

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