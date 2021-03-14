Многоразовая ступень Falcon 9 в 9-й раз успешно приземлилась на платформу

Старт ракеты-носителя Falcon 9. Архивное фото Фото: Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в воскресенье на орбиту с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике была осуществлена через 8 минут 26 секунды после старта ракеты. Платформа находилась примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в девятый раз.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 со спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink компании SpaceX, была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 22-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая прошлого года в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 11 марта. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 1323 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.