Москалькова направила ФСИН обращения адвокатов Навального о медпомощи

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила директору ФСИН Александру Калашникову на рассмотрение обращения адвокатов Алексея Навального и представителей гражданского общества об оказании ему медицинской помощи в колонии.

Об этом Москалькова сообщила "Интерфаксу" в пятницу.

"Ко мне поступил ряд обращений от адвокатов Навального и других граждан по вопросу об оказании ему медицинской помощи", - сказала уполномоченный по правам человека.

"Я направила письмо на имя директора ФСИН с просьбой их рассмотреть", - сказала Москалькова.

По ее словам, "одним из приоритетов деятельности омбудсмена является обеспечение прав на качественную медпомощь в учреждениях ФСИН РФ".

Москалькова отметила, что у нее налажен конструктивный диалог с руководством ФСИН. По ее словам, в прошлом году в аппарат уполномоченного поступило 1035 обращений по вопросу медицинского обеспечения – примерно пятая часть всех обращений, направленных из мест лишения свободы.

"Нужно отметить, что в вопросах охраны здоровья заключенных и осужденных наметились позитивные сдвиги ", - заключила Москалькова.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова обратилась к Москальковой с просьбой оказать содействие в лечении ее подзащитного. Адвокат попросила допустить к оппозиционеру невролога, а также обеспечить его необходимыми лекарственными препаратами. С этой же просьбой к омбудсмену обратились несколько российских правозащитников.