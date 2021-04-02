Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:44Заразились
на 02.04В России 4 563 056+8 792В мире 129 607 543+711 622

Москалькова направила ФСИН обращения адвокатов Навального о медпомощи

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила директору ФСИН Александру Калашникову на рассмотрение обращения адвокатов Алексея Навального и представителей гражданского общества об оказании ему медицинской помощи в колонии.

Об этом Москалькова сообщила "Интерфаксу" в пятницу.

В РоссииАлексей Навальный объявил голодовку в колонииАлексей Навальный объявил голодовку в колонииЧитать подробнее

"Ко мне поступил ряд обращений от адвокатов Навального и других граждан по вопросу об оказании ему медицинской помощи", - сказала уполномоченный по правам человека.

"Я направила письмо на имя директора ФСИН с просьбой их рассмотреть", - сказала Москалькова.

По ее словам, "одним из приоритетов деятельности омбудсмена является обеспечение прав на качественную медпомощь в учреждениях ФСИН РФ".

Москалькова отметила, что у нее налажен конструктивный диалог с руководством ФСИН. По ее словам, в прошлом году в аппарат уполномоченного поступило 1035 обращений по вопросу медицинского обеспечения – примерно пятая часть всех обращений, направленных из мест лишения свободы.

"Нужно отметить, что в вопросах охраны здоровья заключенных и осужденных наметились позитивные сдвиги ", - заключила Москалькова.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова обратилась к Москальковой с просьбой оказать содействие в лечении ее подзащитного. Адвокат попросила допустить к оппозиционеру невролога, а также обеспечить его необходимыми лекарственными препаратами. С этой же просьбой к омбудсмену обратились несколько российских правозащитников.

Алексей Навальный Татьяна Москалькова ФСИН Александр Калашников

Новости по теме

Новости

Главный нефролог Петербурга арестован за убийство жены

Главный нефролог Петербурга арестован за убийство жены

В Башкирии на трубопроводе "Башнефти" произошла утечка нефтесодержащей жидкости

Rutube сообщил о своем перезапуске

Пандемия коронавируса

Доля COVID-19 в структуре ОРВИ с декабря сократилась в три раза

Доля COVID-19 в структуре ОРВИ с декабря сократилась в три раза

Сторонник украинских националистов готовил акции устрашения в Барнауле

Мария Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения

Мария Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения

Третий штраф подряд довел сумму претензий к Twitter до 8,9 млн рублей

Пандемия коронавируса

Произведенная за рубежом вакцина "Спутник V" сможет поступать в РФ

Произведенная за рубежом вакцина "Спутник V" сможет поступать в РФ

Twitter получил в России второй подряд штраф на 3,3 млн руб.

Twitter получил в России второй подряд штраф на 3,3 млн руб.

Источник узнал о переносе отчета правительства в Госдуме

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');