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В Белоруссии правозащитники насчитали 11 задержанных в субботу

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии в субботу, на которую оппозиция ранее анонсировала акцию протеста, задержали одиннадцать человек, сообщил незарегистрированный в стране правозащитный центр "Весна".

Как отмечается в его сообщении, после 14:00 в районе площади Бангалор в Минске, во дворах и на соседних улицах начались точечные задержания.

По данным правозащитников, в белорусской столице задержаны девять человек, в том числе сотрудницы портала TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик. Еще два человека задержаны в Солигорске.

Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила "Интерфаксу" информацию о задержаниях в Минске нескольких участников несанкционированных акций.

На 27 марта оппозицией была анонсирована акция, которая должна стать первым массовым протестным выходом противников президента Белоруссии Александра Лукашенко в этом году.

В район площади Бангалор в Минске, которая указывалась как место сбора участников акции, была стянута спецтехника.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.

Белоруссия

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