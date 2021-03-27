В Белоруссии правозащитники насчитали 11 задержанных в субботу
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии в субботу, на которую оппозиция ранее анонсировала акцию протеста, задержали одиннадцать человек, сообщил незарегистрированный в стране правозащитный центр "Весна".
Как отмечается в его сообщении, после 14:00 в районе площади Бангалор в Минске, во дворах и на соседних улицах начались точечные задержания.
По данным правозащитников, в белорусской столице задержаны девять человек, в том числе сотрудницы портала TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик. Еще два человека задержаны в Солигорске.
Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила "Интерфаксу" информацию о задержаниях в Минске нескольких участников несанкционированных акций.
На 27 марта оппозицией была анонсирована акция, которая должна стать первым массовым протестным выходом противников президента Белоруссии Александра Лукашенко в этом году.
В район площади Бангалор в Минске, которая указывалась как место сбора участников акции, была стянута спецтехника.
В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, посчитав их сфальсифицированными.
Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.