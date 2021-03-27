В Минске задержана член оппозиционного Координационного совета

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Минске задержана член основного состава оппозиционного Координационного совета Наталия Дулина, говорится в сообщении в телеграм-канале объединения.

В субботу, 27 марта, белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста. По данным на 16.15 в стране задержаны 34 человека, сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". По данным правозащитников, в Минске задержаны 5 журналистов.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила информацию о задержаниях в Минске нескольких участников несанкционированных акций.

В район площади Бангалор, которая указывалась как место сбора участников акции протеста, стянута спецтехника.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.