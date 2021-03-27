В Белоруссии милиция задержала более 100 человек

Милиция в Минске. Архивное фото Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Более ста человек доставили в субботу в отделения милиции за нарушения административного законодательства, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Она сообщила, что таковы данные на 16:00. По словам Чемодановой, это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка.

Пресс-секретарь уточнила, что несогласованные массовые мероприятия, к которым призывала оппозиция, в стране не состоялись.

В субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста. В списках задержанных, составленных правозащитниками, на 17:50 находится 62 человека. Задержания зафиксированы в Минске, Новогрудке, Солигорске, Новополоцке и Бресте.

В Минске были задержаны пятеро журналистов: редакторы портала TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик, главный редактор газеты "Наша Нива" Егор Мартинович, репортер Катерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан.