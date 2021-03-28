Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 марта

Поражение Поветкина Уайту, взрыв у церкви в Индонезии, золото пары Синицина-Кацалапов на ЧМ по фигурному катанию

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту и лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Матч-реванш в Гибралтаре завершился победой британца в четвертом раунде техническим нокаутом. Промоутер Рябинский предположил, что бой с Уайтом стал для Поветкина последним в карьере.

- Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии в праздник Входа Господня в Иерусалим. По предварительным данным, ранены десять человек. Террорист погиб. Посольство РФ в Индонезии призвало сограждан избегать мест массового скопления людей на острове Сулавеси.

- Россияне Синицина и Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию среди танцевальных пар. Сумма оценок за короткую и произвольную программы - 227,17 балла. Второе место у американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71), третье - у канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье (214,35). Российская команда выиграла медальный зачет, собрав половину всех наград: 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

- Власти Москвы не спешат смягчать коронавирусные ограничения для учреждений культуры. Как заявил глава столичного депкульта Александр Кибовский, решение о судьбе ограничений будут принимать специалисты Роспотребнадзора. Он предупредил, что если сейчас снять все ограничения, то "потом еще хуже будет", пояснив, что "каждый возврат билетов - это проблема".

- Энтони Блинкен заявил, что США осуждают санкции Китая в отношении представителей американской Комиссии по международной религиозной свободе, введенные Пекином в ответ на санкции США в связи с Синьцзяном.