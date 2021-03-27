Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:37Заразились
на 27.03В России 4 510 744+8 885В мире 126 130 915+639 180

Власти Москвы пока не будут смягчать ограничения для учреждений культуры

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Столичные власти пока не будет отменять ограничения по максимальной заполняемости залов в учреждениях культуры, решение об отмене или смягчении ограничений будут принимать специалисты Роспотребнадзора, сообщил "Интерфаксу" глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

МоскваКинотеатры попросили власти Москвы изменить принцип допуска зрителейКинотеатры попросили власти Москвы изменить принцип допуска зрителейЧитать подробнее

"Мы рады тому, что мы сейчас имеем, но в эйфорию впадать мы не имеем права. Мы не имеем права принимать какие-то решения, которые могут угрожать здоровью граждан. Поэтому пока с Роспотребнадзором на постоянном контакте, пока так (...) Сегодня ситуация благоприятная, но если мы посмотрим через неделю-две, лучше таких решений не делать", - сказал Кибовский, отвечая на вопрос о том, могут ли в ближайшее время в Москве смягчить ограничения для учреждений культуры.

По его словам, поспешное решение о смягчении ограничений может привести к новому закрытию.

"Мы начнем, потом еще хуже будет, заново закрывать. У нас уже был такой опыт. Мы связаны с продажей билетов, людям нельзя рисковать, потому что каждый возврат билетов это проблема, много разных сопутствующих (проблем)", - добавил он.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что столичные учреждения культуры смогут принимать зрителей с ограничением в 50% от вместимости залов.

Как сообщалось, Ассоциация владельцев кинотеатров попросила власти Москвы отменить требования по заполняемости залов на 50%, потому что во многих кинозалах расстояние между креслами позволяет отказаться от ограничений.

Хроника коронавируса. Март.

24
Департамент здравоохранения Индии прогнозирует, что количество активных случаев заболевания в Махараштре может превысить 3 миллиона к 4 апреля, что приведет к нехватке лечебных учреждений в нескольких районах, особенно в Нагпуре и Тхане23 марта. В Сараево ввели ночной комендантский час и вновь закрыли рестораны.22 марта. Протестующие выступают против карантина и вакцинации от COVID-19 в Париже.19 марта. Работа в отделении интенсивной терапии больницы Casalpalocco в Риме.18 марта. Дуэт Covid Boys и и художник Лукас Энгельс украсили самую известную в Брюсселе статую "Писающий мальчик".17 марта. Медицинские работники проводят вакцинацию китайским препаратом Sinovac жителей Кавальканте, Бразилия.16 марта. В Берлине 16 марта вновь открылись музеи.15 марта. Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна.12 &#8203;марта. Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
Департамент здравоохранения Индии прогнозирует, что количество активных случаев заболевания в Махараштре может превысить 3 миллиона к 4 апреля, что приведет к нехватке лечебных учреждений в нескольких районах, особенно в Нагпуре и Тхане
Хроника 09 января 2020 года – 27 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Подсветку столичных зданий отключили в рамках акции "Час Земли"

Подсветку столичных зданий отключили в рамках акции "Час Земли"

Кинотеатры попросили власти Москвы изменить принцип допуска зрителей

Кинотеатры попросили власти Москвы изменить принцип допуска зрителей

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Новой Москве

Газовый баллон взорвался в частном доме в Новой Москве

Полицейский насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве

Полицейский насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве

Москва стала 30-м городом в мире по числу видеокамер на квадратный километр

Расписание аэроэкспрессов в "Шереметьево" изменится 26-28 марта

Расписание аэроэкспрессов в "Шереметьево" изменится 26-28 марта
Пандемия коронавируса

Более 119 тыс. нарушений масочного режима выявлено в московском транспорте

Более 119 тыс. нарушений масочного режима выявлено в московском транспорте

Москвичам пообещали теплые выходные

Москвичам пообещали теплые выходные

Юлию Галямину лишили мандата муниципального депутата

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');