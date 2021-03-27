Власти Москвы пока не будут смягчать ограничения для учреждений культуры

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Столичные власти пока не будет отменять ограничения по максимальной заполняемости залов в учреждениях культуры, решение об отмене или смягчении ограничений будут принимать специалисты Роспотребнадзора, сообщил "Интерфаксу" глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Мы рады тому, что мы сейчас имеем, но в эйфорию впадать мы не имеем права. Мы не имеем права принимать какие-то решения, которые могут угрожать здоровью граждан. Поэтому пока с Роспотребнадзором на постоянном контакте, пока так (...) Сегодня ситуация благоприятная, но если мы посмотрим через неделю-две, лучше таких решений не делать", - сказал Кибовский, отвечая на вопрос о том, могут ли в ближайшее время в Москве смягчить ограничения для учреждений культуры.

По его словам, поспешное решение о смягчении ограничений может привести к новому закрытию.

"Мы начнем, потом еще хуже будет, заново закрывать. У нас уже был такой опыт. Мы связаны с продажей билетов, людям нельзя рисковать, потому что каждый возврат билетов это проблема, много разных сопутствующих (проблем)", - добавил он.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что столичные учреждения культуры смогут принимать зрителей с ограничением в 50% от вместимости залов.

Как сообщалось, Ассоциация владельцев кинотеатров попросила власти Москвы отменить требования по заполняемости залов на 50%, потому что во многих кинозалах расстояние между креслами позволяет отказаться от ограничений.