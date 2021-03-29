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Глава МИД Бразилии уходит в отставку на фоне критики о закупке вакцин от COVID-19

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу подал в отставку на фоне критики со стороны депутатов, в том числе, из-за его пассивности в переговорах о закупках вакцин против коронавируса, передает новостной портал "Глобу" со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что в правительстве пока не подтверждают эту информацию. Однако, как стало известно "Глобу", министр уже уведомил о своем решении президента страны Жаира Болсонару, а также своих ближайших советников.

В Национальном конгрессе Бразилии считают, что действия Араужу изолировали Бразилию на международной арене, а также препятствовали получению вакцин. В последние дни в его адрес звучала особенно жесткая критика со стороны законодателей, в частности, его обвинили в том, что вокруг него не сформировалась необходимая окружающая среда, чтобы иметь возможность просить помощи у мирового сообщества ускорить доставку вакцин в страну.

Араужу занимает пост министра иностранных дел с 2018 года с началом президентства Болсонару. Карьеру в МИД Бразилии он начал в 1991 году, ранее работал в посольстве Бразилии в Оттаве и в Вашингтоне. На своем посту он неоднократно подвергал критике работу предыдущих правительств, и в целом жестко критиковал левых политиков.

Хроника 09 января 2020 года – 29 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Эрнесту Араужу Бразилия COVID-19 МИД Бразилии Жаир Болсонару

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