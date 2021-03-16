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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:09Заразились
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Президент Бразилии в четвертый раз за пандемию сменил министра здравоохранения

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил в понедельник вечером, что доктор Марселу Кейрога, президент Бразильского общества кардиологов, заменит генерала Эдуарду Пазуэллу на посту министра здравоохранения.

"Сегодня днем было принято решение назначить Марселу Кейрога. Я знаю его уже несколько лет. (...) У него есть все, что нужно, чтобы сделать хорошую работу, продолжая то, что сделал Пазуэллу", - заявил Болсонару.

По словам президента Бразилии, Кейрога выберет свою рабочую команду, и переход состоится "через одну-две недели".

"Марселу Кейрога гораздо лучше осведомлен в вопросах здравоохранения, он собирается принять меры, чтобы уменьшить число людей, которые умирают от этой болезни, которая поражает весь мир", - добавил Болсонару.

Кейрога станет четвертым министром здравоохранения, назначенным в Бразилии за время пандемии COVID-19.

Он вступает в должность в один из самых тяжелых периодов пандемии в стране. По состоянию на понедельник, за время пандемии в Бразилии коронавирусом заразились более 11,5 млн человек, скончались в общей сложности почти 280 тыс. человек. Больницы страны заполнены, а отделения интенсивной терапии в 22 из 26 штатов Бразилии близки к заполнению.

Уходящий с поста Пазуэллу не имеет официальной медицинской подготовки и в последние недели столкнулся с критикой за то, как страна справляется с пандемией. Ранее в понедельник Пазуэллу признал, что президент рассматривает "замену" на его пост, но отметил, что сам он не просил об отставке.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Бразилия Жаир Болсонару Коронавирус

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