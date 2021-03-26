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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:32Заразились
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Экс-президент Бразилии назвал высокую смертность от COVID-19 геноцидом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу назвал более 300 тыс. смертей в стране от COVID-19 "крупнейшим геноцидом" в истории его страны.

"Во вторник 3 158 человек в Бразилии скончались из-за COVID-19. Это крупнейший геноцид в нашей истории", - заявил он немецкому изданию Spiegel.

Лула да Силва также раскритиковал нынешнего президента страны Жаира Болсонару за его подход к пандемии и обвинил его во лжи бразильскому народу о ней.

Согласно последним опросам, Лула да Силва может составить серьезную конкуренцию Болсонару на президентских выборах в следующем году. В марте Верховный суд страны аннулировал его приговор по антикоррупционным делам. Теперь он может снова баллотироваться на выборах.

Лула да Силва - один из самых популярных у бразильского народа политиков, несмотря на то, что суд приговаривал его к нескольким годам тюрьмы по делам, связанным с коррупцией.

Бразилия - одна из самых пострадавших стран мира от коронавируса. За время пандемии там зарегистрировали более 12,3 млн зараженных COVID-19, скончались более 303 тыс. бразильцев. Президент Болсонару в течение последнего года неоднократно заявлял, что считает проблему коронавируса преувеличенной, а сам COVID-19 не опаснее, по его мнению, чем грипп. Он неоднократно появлялся на публике без маски, и в июле 2020 года сам переболел коронавирусом, но даже после этого свое мнение о заболевании не изменил.

Хроника 09 января 2020 года – 26 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Луис Инасиу Лула да Силва Бразилия Коронавирус. Жаир Болсонару

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