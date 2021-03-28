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Президент Египта распорядился подготовиться к разгрузке Ever Given

Президент Египта распорядился подготовиться к разгрузке Ever Given
Работы с севшим на мель судном Ever Given
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье решил начать подготовку к разгрузке севшего на мель и перекрывшего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given, сообщает газета Washington Post со ссылкой на главу управления Суэцкого канала Усаму Рабея.

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По его словам, президент Египта "распорядился готовиться к третьему сценарию, не дожидаясь провала первого и второго".

Третий сценарий заключается в том, чтобы разгрузить контейнеры, чтобы снять судно с мели, отмечает издание.

Глава управления также рассказал, что для разгрузки некоторых из 18 тыс. контейнеров потребуется специальное оборудование, и президент Египта одобрил его использование, несмотря на ведущиеся работы.

В воскресенье продолжаются работы по "освобождению" судна, на месте работают экскаваторы и несколько буксиров. Операция продолжается пятый день подряд.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель 23 марта вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. Накануне сообщалось, что более 300 судов стоит в очереди в ожидании прохода через канал.

Египет Суэцкий канал Ever Given

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