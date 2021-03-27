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Российский космонавт сфотографировал с МКС контейнеровоз в Суэцком канале

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Космонавт Сергей Кудь-Сверчков заснял с МКС контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале и заблокировавший движение по нему. Снимки он опубликовал в своем инстаграме.

Космонавт отметил, что происшествие с контейнеровозом Ever Given стало одной из самых обсуждаемых новостей в последние дни.

"Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места", - прокомментировал снимок Кудь-Сверчков.

25 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в твиттере спутниковый снимок контейнеровоза, сделанный российским спутником "Канопус В".

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель во вторник, 23 марта, в 7:40 по местному времени (8:40 МСК) вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, утверждают в компании. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

Суэцкий канал Ever Given МКС Сергей Кудь-Сверчков

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