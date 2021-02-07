Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса и лечения плазмой

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Лечение от COVID-19 людей с ослабленной иммунной системой плазмой переболевших может способствовать возникновению новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование британских ученых, опубликованное в журнале Nature.

Медики описывают случай пациента с COVID-19, чья иммунная система была ослаблена борьбой с онкологическим заболеванием на протяжении восьми лет. Сначала его лечили противовирусным препаратом "Ремдесивир", а после стали вводить плазму с антителами человека, переболевшего COVID-19. Параллельно с лечением ученые исследовали изменения в геноме вируса.

По данным исследователей, после двух курсов лечения "Ремдесивиром" коронавирус почти не мутировал, зато после введения плазмы были отмечены значительные изменения вируса, в том числе в важнейшем спайковом белке, с помощью которого коронавирус прикрепляется и заражает здоровые клетки организма. Новые штаммы вируса оказались более заразными и менее восприимчивыми к нейтрализующим антителам.

Как отмечается, лечение антителами не навредило пациенту, но и явной пользы не принесло. Спустя 102 дня после госпитализации он скончался.

Авторы статьи делают вывод, что у людей с ослабленной иммунной системой следует с осторожностью применять лечение антителами.

Bloomberg в свою очередь напоминает о недавно опубликованном масштабном исследовании ученых из Оксфордского университета, которые пришли к выводу, что лечение COVID-19 плазмой переболевших коронавирусной инфекцией неэффективно. К такому заключению они пришли, проанализировав данные 100 тысяч американцев, получивших лечение плазмой.

Бывший президент США Дональд Трамп, переболевший COVID-19, положительно отзывался о лечении "коктейлем антител", разработанным компанией Regeneron, и обещал сделать его доступным всем американцам. В ноябре прошлого года препарат получил экстренное разрешение на использование в США.

В Российской академии наук в октябре сообщали, что в РФ разрабатывают препарат для лечения COVID-19 из нейтрализующих антител, подобный тому, которым лечили Трампа.

Мутации коронавируса стали серьезной проблемой с осени прошлого года, когда ученые сообщили о возникновении в Великобритании нового, более заразного и летального, штамма SARS-CoV-2. Вскоре после этого появились данные о южноафриканском и бразильском вариантах коронавируса, схожих с британским. На фоне появления новых мутаций встал вопрос об эффективности существующих вакцин против этих разновидностей вируса.