Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42Заразились
на 22.03В России 4 466 153+9 284В мире 123 207 169+393 373

Ученые датировали появление коронавируса в Ухани октябрем 2019 года

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего, университета Аризоны и компании Illumina установили, что коронавирус SARS-CoV-2 начал циркулировать в Китае в середине октября 2019 года. Как сообщила пресс-служба Калифорнийского университета, их работа опубликована в Science.

Авторы исследования использовали метод молекулярного датирования, оценивающий частоту мутаций, и эпидемиологическое моделирование. Они учитывали подробную информацию о распространении коронавируса в Ухани перед локдауном, генетическое разнообразие вируса в Китае и первые описания коронавирусной инфекции, которые появились в декабре 2019 года.

Они пришли к выводу, что SARS-CoV-2 начал циркулировать в провинции Хубэй в середине октября, но до декабря никто его не замечал и его было крайне мало, рассказал руководитель исследования, адъюнкт-профессор отдела инфекционных заболеваний и глобального общественного здравоохранения медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Джоэл О.Вертхайм.

Вирус быстро вышел за пределы провинции, к апрелю 2020 года власти Китая с помощью жестких ограничений взяли распространение инфекции под контроль, но к этому времени COVID-19 уже фиксировался в более чем сотне стран и началась пандемия.

Моделирование также показало, что при определенных условиях в 70,3% случаев вирус успел бы заразить относительно мало людей и выдохся бы, не вызвав эпидемии.

Исходный штамм SARS-CoV-2 стал эпидемическим, потому что он начал распространяться в городских условиях, где заражение происходит легче. С учетом того, что до декабря вируса было мало даже в Китае, Вертхайм крайне скептически оценивает сообщения о том, что в странах Европы вирус находили и до этого времени, как показывал анализ сохраненных образцов крови.

Вертхайм отмечает, что люди оказались не готовы к такому вирусу, как SARS-CoV-2, поскольку медики готовились к чему-то вроде атипичной пневмонии SARS 2003 года или ближневосточного респираторного синдрома MERS 2012-2015 годов, с высоким уровнем смертности. Однако оказалось, что вирус с относительно невысоким уровнем смертности, хорошо передающийся, может быть опустошительным в мировых масштабах.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

10
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 января 2020 года – 22 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Китай США Калифорнийский университет Университет Аризоны Хубэй Ухань коронавирус

Новости по теме

Новости

"Укроборонпром" готов взять в управление завод "Мотор Сич"

"Укроборонпром" готов взять в управление завод "Мотор Сич"

Пензенский губернатор Белозерцев не признал вину в коррупции

Пашинян объявил о назначении нового главы Генштаба ВС Армении

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 марта

Почти 20 тысяч человек в Австралии эвакуировали из-за наводнения

Трамп обвинил Байдена в создании пограничного кризиса в США

Трамп обвинил Байдена в создании пограничного кризиса в США

Букингемский дворец пересмотрит свою политику в отношении меньшинств

Саммит ЕС из-за распространения COVID-19 в Европе пройдет онлайн

Леброн Джеймс повредил ногу во время игры НБА с "Атлантой"

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');