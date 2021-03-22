Ученые датировали появление коронавируса в Ухани октябрем 2019 года

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего, университета Аризоны и компании Illumina установили, что коронавирус SARS-CoV-2 начал циркулировать в Китае в середине октября 2019 года. Как сообщила пресс-служба Калифорнийского университета, их работа опубликована в Science.

Авторы исследования использовали метод молекулярного датирования, оценивающий частоту мутаций, и эпидемиологическое моделирование. Они учитывали подробную информацию о распространении коронавируса в Ухани перед локдауном, генетическое разнообразие вируса в Китае и первые описания коронавирусной инфекции, которые появились в декабре 2019 года.

Они пришли к выводу, что SARS-CoV-2 начал циркулировать в провинции Хубэй в середине октября, но до декабря никто его не замечал и его было крайне мало, рассказал руководитель исследования, адъюнкт-профессор отдела инфекционных заболеваний и глобального общественного здравоохранения медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Джоэл О.Вертхайм.

Вирус быстро вышел за пределы провинции, к апрелю 2020 года власти Китая с помощью жестких ограничений взяли распространение инфекции под контроль, но к этому времени COVID-19 уже фиксировался в более чем сотне стран и началась пандемия.

Моделирование также показало, что при определенных условиях в 70,3% случаев вирус успел бы заразить относительно мало людей и выдохся бы, не вызвав эпидемии.

Исходный штамм SARS-CoV-2 стал эпидемическим, потому что он начал распространяться в городских условиях, где заражение происходит легче. С учетом того, что до декабря вируса было мало даже в Китае, Вертхайм крайне скептически оценивает сообщения о том, что в странах Европы вирус находили и до этого времени, как показывал анализ сохраненных образцов крови.

Вертхайм отмечает, что люди оказались не готовы к такому вирусу, как SARS-CoV-2, поскольку медики готовились к чему-то вроде атипичной пневмонии SARS 2003 года или ближневосточного респираторного синдрома MERS 2012-2015 годов, с высоким уровнем смертности. Однако оказалось, что вирус с относительно невысоким уровнем смертности, хорошо передающийся, может быть опустошительным в мировых масштабах.