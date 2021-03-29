В Кремле связали обострение в Донбассе с провокацией Киева

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Москве связывают обострение на линии соприкосновения в Донбассе с провокационными действиями Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, эскалация напряженности и провокационные действия как раз приводят к таким трагедиям, а главное, что это чревато срывом всей ситуации в совсем нежелательный и чрезвычайно опасный сценарий", - сказал он журналистам.

Так он ответил на вопрос, о позиции Кремля в связи с усилением конфронтации в Донбассе и гибелью четверых украинских военных в результате обстрела в Донецкой области.

"Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности, мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил"", - также сказал Песков.

Песков отметил, что эта тенденция наблюдается последние несколько месяцев.

"Об этом речь шла и по линии помощников наших президентов в контактной группе, и мы публично о своих обеспокоенностях неоднократно говорили", - добавил он,

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести разговор в связи с обострением ситуации со всеми лидерами "Нормандской четверки", он сказал, что в графике Путина такого контакта пока нет.

"Пока в настоящий момент в графике президента нет разговора с президентом Зеленским, но вместе с тем при необходимости этот разговор может состояться. Мне неизвестно пока о всех контактах, которые были предприняты в этой связи", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Видеоконференция без Зеленского

Сроки видеоконференции президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель пока не определены, но на ней планируется обсуждать не только Украину, заявил Песков.

"Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.

Так Песков прокомментировал заявление представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, который заявил, что видеоконференция Путина, Меркель и Макрона в понедельник не состоялась.

Отвечая на вопрос, почему в этой видеоконференции не предполагается участие президента Украины Владимира Зеленского, представитель Кремля пояснил, что "речь не идет о каком-то мероприятии в формате "нормандской четверки".

"Там много и иных вопросов для обсуждения. Это не "нормандская четверка", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли главной темой видеоконференции обострение ситуации на Донбассе, он сказал: "Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждение без того, чтобы не затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно провести. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня, но это не единственная тема".

Журналисты поинтересовались у Пескова, что еще могут обсудить лидеры трех стран.

"Я бы сейчас воздержался от каких-либо анонсов. Когда все будет окончательно понятно с временем проведения встречи, мы сообщим", - сказал он.