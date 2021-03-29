Первые суда начали движение к ранее перекрытой части Суэцкого канала

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Первые суда направляются в сторону ранее заблокированной части Суэцкого канала, следует из данных портала международной системы позиционирования судов (AIS) VesselFinder.

По данным портала, три гигантских контейнеровоза YM Wish, Maersk Esmeraldas и Ever Globe идут в канал со стороны Большого Горького озера.

Контейнеровоз Ever Given, который ранее в понедельник был снят с мели в Суэцком канале, вышел из канала и достиг Большого Горького озера, где его собираются осмотреть технические специалисты, которые определят, может ли оно продолжить плавание.

Ранее сообщалось, что на узком участке, который был заблокирован Ever Given, движение транспортных судов еще не осуществлялось - район спасательной операции покидали многочисленные буксиры.

Контейнеровоз Ever Given (фрахтователь - тайваньская Evergreen) сел на мель утром 23 марта после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, что и могло стать причиной инцидента. По другим данным, главной причиной произошедшего были сильный ветер и мощная песчаная буря.

В результате в течение почти недели движение по Суэцкому каналу было парализовано. Транспортным компаниям пришлось менять маршруты части транспортных судов.

В субботу, 27 марта, гигантское судно все же впервые удалось немного сдвинуть с места при помощи буксиров. Утром 29 марта спасательным командам удалось снять контейнеровоз с мели. Инженеры смогли сделать это, после того как земснарядами было удалено около 27 тыс. куб. м песка, в котором застряло судно.

Ever Given, на борту которого находилось более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в порт Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

По прогнозу главы управления канала Усамы Рабийе, примерно три с половиной дня уйдет на восстановление нормального пропускного режима через Суэцкий канал после того, как ситуацию с контейнеровозом удастся разрешить.