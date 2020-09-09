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Лукашенко сказал, что разговор "Майка и Ника" перехватила радиоэлектронная разведка

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Запись переговоров Варшавы и Берлина об инциденте с российским оппозиционером Алексеем Навальным перехватила белорусская станция радиоэлектронной разведки, которую развернули в Гродно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сказал это руководителям российских СМИ 8 сентября.

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"Мы развернули эту станцию в Гродно, она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди, и мы перехватили эту историю", - цитирует белорусского лидера главный редактор радио "Говорит Москва" Роман Бабаян.

По его словам, Лукашенко настаивает на подлинности записи. Президент также привел мнение белорусских спецслужб о том, что в "перехваченном" разговоре участвуют "не поляк и американец, а, считают специалисты, по акценту это американцы".

"Это только кусочек этой пленки. У нас есть весь этот разговор. Если хотите послушать, тогда попросите директора ФСБ России, потому что я передал эту пленку ему", - приводит слова белорусского лидера Роман Бабаян.

О перехвате разговора Лукашенко 3 сентября рассказал посетившему Минск премьер-министру России Михаилу Мишустину. Запись и расшифровку он обещал передать ФСБ России. По словам президента, разговор означает, что никакого отравления Навального не было.

На следующий день белорусские государственные СМИ опубликовали запись разговора двух людей на английском с дублированным переводом на русский. Собеседники, которые называли друг друга "Майком" и "Ником", обсуждали использование "материалов по Навальному" для того, чтобы помешать президенту Владимиру Путину вмешиваться в дела Белоруссии и занять его внутренними проблемами.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался от комментариев и сказал, что оценивать результаты перехвата должны российские спецслужбы.

Публикация не заставила руководство ФРГ отказаться от мнения, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом, заявил представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Алексей Навальный Варшава Берлин Германия Александр Лукашенко ФСБ Гродно США

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