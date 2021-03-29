Southwest Airlines заказала 100 самолетов Boeing 737 MAX

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Southwest Airlines разместила твердые заказы на покупку 100 самолетов Boeing 737 MAX 7, заявив, что эти самолеты должны стать будущим ее парка. Предполагается, что первые 30 самолетов этого типа перевозчик получит уже в 2022 году.

"Соглашение показывает приверженность Southwest Airlines дальнейшей модернизации парка самолетов за счет его пополнения более экономичными и экологичными авиалайнерами", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Southwest Airlines также изменила свой заказ на 70 самолетов в пользу MAX 7 с MAX 8, а также обязалась приобрести еще 155 самолетов MAX 7 или MAX 8 в период с 2022 по 2029 год.

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) в ноябре 2020 года разрешило Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX. Полеты этих самолетов были приостановлены во всем мире в марте 2019 года, сразу после второй за пять месяцев авиакатастрофы, в ходе которой при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Акции Southwest Airlines прибавляют 0,2% на торгах в понедельник, Boeing. - 3,6%.