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Что случилось этой ночью: вторник, 30 марта

Взрыв газа в Зеленодольске, санкции Австралии против участников строительства Крымского моста, приостановка Канадой вакцинации препаратом AstraZeneca

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке в Зеленодольске, от которого обрушились семь квартир на седьмом и восьмом этажах. По информации пресс-службы МЧС РФ, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения квартир.

- Австралия ввела санкции против участников строительства Крымского моста. Ранее Канада ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, связанных со строительством моста через Керченский пролив.

- Боррель заявил, что РФ и Китай сблизились для противостояния Западу. По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам, Москва и Пекин хотят уменьшить свою экономическую зависимость от Запада, однако "ими движут неодинаковые мотивы".

- Канада приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за опасения возникновения тромбов.

- Во Франции заполнены почти 90% мест в палатах интенсивной терапии. В реанимации находятся свыше 4,9 тысячи пациентов, больных коронавирусом. Эти показатели выше пика, зафиксированного во время второй волны пандемии в стране в ноябре 2020 года.

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