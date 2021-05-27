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Глава МИД Армении подал в отставку

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян подал в отставку, сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян в своем фейсбуке.

О причинах отставки не сообщается.

Айвазян был назначен главой МИД 18 ноября 2020 года.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армянские СМИ связывают отставку главы МИД с его несогласием с политикой и.о. премьера Никола Пашиняна по карабахскому урегулированию и готовностью подписать с Азербайджаном документ о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Ранее Пашинян подтвердил сведения о подготовке к созданию трехсторонней комиссии с участием Азербайджана и России по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Между тем, в МИД Армении заявили, что не осведомлены о документе, который планирует подписать с Азербайджаном Пашинян.

Позднее МИД выступил с заявлением, отметив, что процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы должен стать частью всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта.

Армения Ара Айвазян

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