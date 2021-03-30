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Total приостановила строительство СПГ-завода в Мозамбике

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Французская нефтяная компания Total снова приостановила строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) рядом с городом Палма в Мозамбике. 24 март город атаковали боевики и взяли его под контроль.

В январе Total эвакуировала основную часть персонала из-за активизации повстанцев. 24 марта компания решила возобновить строительные работы, поскольку правительство Мозамбика объявило зоной безопасности территорию в 25 км вокруг стройки. И именно 24 марта была атакована Палма, расположенная в десяти километрах от строящегося предприятия.

28 марта Минобороны Мозамбика заявило о десятках погибших и о том, что регулярные войска покинули Палму, которая перешла под контроль повстанцев, связанных с "Исламским госудрством" (ИГ, запрещено в России). Правительство Португалии решило направить в бывшую колонию 60 военных для тренировки местного спецназаа.

Total - оператор проекта Area 1 Mozambique LNG стоимостью $20 млрд мощностью 13,1 млн т в год (двумя линиями). Завод будет строить консорциум американской McDermott, японской Chiyoda и итальянской Saipem (СП CCS). Он будет снабжаться газом с месторождений Golfinho и Atum на "Участке 1".

СПГ уже законтрактован по долгосрочным контрактам в объеме 11,1 млн тонн в год с покупателями в Европе и Азии в основном с нефтяной привязкой в цене. Часть добываемого газа также пойдет на внутренний рынок страны.

Участники проекта - Total (26,5%), ENH Rovuma Area Um, S.A. (15%), Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%) и PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%).

Area 1 Mozambique Total McDermott Saipem Chiyoda Мозамбик Палма ИГ

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