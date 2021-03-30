Португалия отправит 60 военных в Мозамбик

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Португалия направит в Мозамбик около 60 военнослужащих для тренировки местного спецнза после того, как боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) атаковали город Палма, убили там много людей и взяли город под контроль. Об этом RTP заявила глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва.

По ее словам, этих военнослужащих уже начали готовить и отправят в Мозамбик в ближайшие недели.

24 марта Палму атаковали сотни боевиков. Их целями стали магазины, банки и военные казармы. 28 марта Минобороны Мозамбика признало, что есть десятки погибших, а их точное число назвать невозможно, поскольку регулярные во город покинули, и он оказался под контролем боевиков. По словам представителя ведомства, мирные граждане, в том числе сотрудники СПГ-завода французской Total, пытались укрыться в гостинице. Семеро из них были убиты при попытки выйти из окружения.

Из города бежали местные жители и иностранцы.

Считается, что за нападением на город стоит ИГ, которая воюет с правительством с 2017 года. С тех пор жертвами противостояния стали болье 2500 человек, и еще 700 000 были вынуждены покинуть свои дома.

Мозамбик - бывшая колония Португалии - получил независимость от метрополии в 1975 году после длительного периода вооруженной борьбы.