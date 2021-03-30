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SpaceX запустила в полет прототип космического корабля Starship

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Очередной прототип американского космического корабля Starship, разрабатываемый для пилотируемых полетов на Луну и Марс, во вторник стартовал в испытательный суборбитальный полет, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 9:00 по времени Восточного побережья США (в 16:00 по московскому времени) с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В рамках испытания корабль должен выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет будет продолжаться около шести с половиной минут.

4 марта предыдущий прототип космического корабля Starship - SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки через семь минут взорвался на земле из-за полученных повреждений при приземлении.

SpaceX Starship

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