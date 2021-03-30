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Прототип космического корабля Starship взорвался при посадке

Прототип космического корабля Starship взорвался при посадке
Архивное фото
Фото: SOPA Images/Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Очередной прототип американского пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX, разрабатываемый для миссий на Луну и Марс, во вторник после испытательного суборбитального полета взорвался при попытке посадки. На странице SpaceX в твиттере велась прямая трансляция.

Запуск Starship SN11 (одиннадцатого серийного испытательного аппарата) был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку. Однако за минуту до приземления пропал видеосигнал с борта корабля.

По имеющимся данным, он взорвался. О причинах SpaceX не сообщает.

Корабль повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке, а также SN10, который взорвался через семь минут после успешной посадки из-за полученных при этом повреждений.

Это уже четвертое подряд неудачное испытание при полете на суборбитальную высоту.

Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полёт в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс. В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий.

В настоящее время SpaceX готовит первый запуск прототипа носителя Super Heavy, который, по оценке основателя компании Илона Маска, должен совершить испытательный запуск в ближайшие несколько месяцев. В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship с носителем в беспилотном режиме уже в этом году.

В пилотируемом варианте корабль Starship сможет брать на борт до ста человек.

В начале декабря 2020 года Илон Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.

Первое испытание прототипа многоразового корабля Starship, который поднимался на высоту 150 м, было проведено 3 сентября 2020 года.

Starship SpaceX

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