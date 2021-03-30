Путин увеличил вдвое премию за укрепление единства российской нации

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин увеличил вдвое – до 5 млн рублей – размер премии за укрепление единства российской нации, которая вручается главой государства.

"С учетом ее значимости мною принято решение увеличить размер премии до 5 млн рублей", - сказал Путин во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Он поздравил первых лауреатов этой премии - главного редактора "Объединенного гуманитарного издательства" Максима Амелина, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева и директора ЗАО "Объединенное гуманитарное издательство" Дмитрия Ицковича.

Как отметил президент, с 1 марта стартовал новый этап приема документов на соискание этой премии.

По словам Путина, лауреаты этой премии "создали уникальный инновационный издательский проект - антологию современной литературы народов России".