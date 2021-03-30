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Путин назвал РФ сейчас более безопасной для туризма, чем зарубежные страны

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия на сегодня более безопасна для путешествий и отдыха, чем зарубежные страны, которые традиционно посещают российские туристы.

"С учетом эпидемиологических ограничений на данный момент в нашей стране гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят. Да и посмотреть у нас есть что", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

В ходе обсуждения проблемы развития этнотуризма в РФ Путин отметил: "Есть, конечно, несколько факторов, которые очень важны. Безусловно, нужно не просто говорить, но и создавать инфраструктуру с тем, чтобы люди получали удовольствие не только от природы и от того, что они вокруг себя видят".

По мнению главы государства, важно также, "какими транспортными средствами они пользуются, как организовано питание, и так далее".

"Будем, безусловно, и дальше развивать это направление", - добавил Путин.

Владимир Путин

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