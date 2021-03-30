ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Ухань для изучения COVID

Эксперты организации сочли лабораторную версию происхождения коронавируса самой невероятной

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник опубликовала доклад о происхождении коронавируса по итогам поездки ее экспертов в Китай.

"Версия о распространении вируса в результате инцидента в лаборатории была признана крайне маловероятным вариантом", - говорится в докладе по итогам миссии, опубликованном на сайте ВОЗ. Ранее эксперты по итогам поездки в Китай заявляли, что данная версия, по их мнению, не самая многообещающая.

Оборудование в трех лабораториях в Ухане, работающих над диагностикой коронавирусов и разработкой вакцины, находится на высоком уровне биобезопасности, а программы по отслеживанию здоровья персонала не сообщали о респираторных заболеваниях, сопоставимых с COVID-19, за несколько месяцев до декабря 2019, отметили эксперты ВОЗ.

"Уханьская лаборатория, которая переехала 2 декабря 2019 года, не сообщила ни о каких нарушениях или инцидентах, связанных с переездом. Они также сообщили, что не хранили и не вели лабораторную деятельность над коронавирусами или другими вирусами летучих мышей перед вспышкой заболевания", - сообщается в докладе.

Вероятнее всего, COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя, решили ученые. Среди других гипотез, которые в ВОЗ сочли возможными, но менее вероятными, оказались прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.

В начале года эксперты ВОЗ отправились в Ухань, где COVID-19 был обнаружен впервые, чтобы определить источник пандемии. По итогам поездки ученые заявили, что этот вопрос все еще остается открытым. Еще тогда, в феврале, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек заявил, что участники миссии ВОЗ считают крайне маловероятным лабораторное происхождение коронавируса COVID-19.

Версию о происхождении COVID-19 из китайской лаборатории озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

В то же время, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник заявил, что считает нужным более тщательно изучить данную версию.

"Хотя команда специалистов пришла к выводу, что лабораторная утечка – это наименее вероятная гипотеза, это требует дальнейшего расследования с дополнительными миссиями, которые будут включать экспертов, которых я готов задействовать", - приводят европейские СМИ слова главы ВОЗ.