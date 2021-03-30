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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
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Помпео после доклада ВОЗ обвинил ее в совместной с Пекином дезинформации

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Майк Помпео во вторник, после публикации доклада ВОЗ по итогам миссии экспертов в китайский Ухань, обвинил международную организацию в сотрудничестве с Пекином.

"Доклад ВОЗ – это полное неправды продолжение кампании Коммунистической партии Китая и ВОЗ по дезинформации. Вот почему я в свое время рекомендовал, чтобы США покинули ВОЗ", - написал Помпео в твиттере.

Он отметил, что "Уханьский институт вирусологии остается наиболее вероятным источником распространения вируса".

По его словам, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус "сотрудничал с Си Цзиньпином, чтобы в самый сложный момент скрыть факт передачи вируса от человека к человеку".

Ранее во вторник эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску источника пандемии опубликовали доклад. В нем говорится, что версия об инциденте в лаборатории в КНР, который мог стать причиной распространения COVID-19, "крайне маловероятная".

Оборудование в трех лабораториях в Ухане, работающих над диагностикой коронавирусов и разработкой вакцины, находится на высоком уровне биобезопасности, а программы по отслеживанию здоровья персонала не сообщали о респираторных заболеваниях, сопоставимых с COVID-19, за несколько месяцев до декабря 2019, отметили эксперты ВОЗ.

В миреГлава ВОЗ призвал расследовать версию об утечке COVID-19 из лабораторииЧитать подробнее

Вероятнее всего, COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя, решили ученые. Среди других гипотез, которые в ВОЗ сочли возможными, но менее вероятными, оказались прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.

В начале года эксперты ВОЗ отправились в Ухань, где COVID-19 был обнаружен впервые, чтобы определить источник пандемии. По итогам поездки ученые заявили, что этот вопрос все еще остается открытым.

Версию о происхождения COVID-19 из китайской лаборатории озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Нынешняя администрация США занимает более осторожную позицию по теме происхождения вируса и воздерживается от резких заявлений на эту тему, однако - настаивает на внимательном поиске причин пандемии.

В то же время, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник заявил, что считает нужным более тщательно изучить данную версию.

США Майк Помпео Китай ВОЗ

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