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Глава ВОЗ призвал расследовать версию об утечке COVID-19 из лаборатории

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает нужным более тщательно изучить версию, объясняющую происхождение коронавируса COVID-19 утечкой из лаборатории в китайском Ухане.

"Хотя команда специалистов пришла к выводу, что лабораторная утечка – это наименее вероятная гипотеза, это требует дальнейшего расследования с дополнительными миссиями, которые будут включать экспертов, которых я готов задействовать", - приводят европейские СМИ слова главы ВОЗ.

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С таким заявлением Гебреисус выступил во вторник на брифинге, посвященном опубликованному докладу по итогам поездки международной группы специалистов в Ухань.

Он указал также на недостаточное количество данных, которые удалось получить от Китая относительно происхождения коронавируса. Он добавил, что эксперты ВОЗ сталкивались с трудностями, когда пытались получить "исходные данные".

"Я надеюсь на дальнейшие совместные исследования, которые будут включать более своевременный и всеобъемлющий обмен данными", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Ранее по итогам поездки в Китай эксперты ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым. При этом специалисты назвали маловероятной версию о том, что вирус изначально хранился в лаборатории в Ухане, а затем каким-то образом начал распространяться за ее пределами. Эту гипотезу озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

ВОЗ Китай коронавирус

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