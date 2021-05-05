Образовательная платформа Coursera нарастила квартальную выручку на 64%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американская Coursera Inc., оператор образовательной онлайн-платформы, увеличила выручку в первом квартале 2021 года на 64% в годовом исчислении, до $88,4 млн. Выручка, полученная от частных лиц, повысилась на 61%, до $51,9 млн, от организаций - на 63%, до $24,5 млн.

Программы высшего образования принесли Coursera выручку в размере $12 млн, что на 81% больше, чем годом ранее. Студенты платят за обучение напрямую университетам, а Coursera получает от высших учебных заведений комиссионные. Число студентов, обучающихся по программам высшего образования через Coursera, подскочило за год на 88%, до 13 493.

В целом число зарегистрированных пользователей Coursera в первом квартале увеличилось на 5 млн, до 82 млн.

Чистый убыток компании в январе-марте составил $18,7 млн, или 21,1% от выручки, по сравнению с $14,3 млн, или 26,6% от выручки, за тот же период предыдущего года.

Это первая квартальная отчетность Coursera после проведения компанией IPO в конце марта.

Coursera провела IPO на $519 млн, получив оценку в $4,3 млрд. В общей сложности в ходе IPO было продано 15,73 млн акций: порядка 14,7 млн бумаг разместила сама компания, а оставшуюся часть - ее инвесторы. Акции были проданы по $33 за бумагу - верхней границе ценового диапазона, объявленного компанией перед IPO ($30-33). Стоимость бумаг Coursera на закрытие рынка во вторник составила $45,65, что на 38% выше цены IPO.

По прогнозу компании, в текущем квартале ее выручка составит $89-93 млн, по итогам всего года - $369-381 млн.

Coursera, основанная в 2012 году профессорами Стэнфордского университета, работает более чем с 200 университетами и другими образовательными учреждениями, предлагая своим пользователям онлайн-курсы, а также возможность получить сертификаты и ученые степени по различным предметам и специальностям.