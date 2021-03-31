Вакцина Pfizer-BioNTech на 100% эффективна среди подростков 12-15 лет

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса COVID-19 разработки американской компании Pfizer и немецкой BioNTech показала 100% эффективности в предотвращении коронавируса у подростков в возрасте 12-15 лет, сообщили в среду в BioNTech.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что в ходе третьей фазы испытаний на подростках в возрасте от 12 до 15 лет без предварительных признаков наличия инфекции SARS-CoV-2 вакцина от COVID-19 Pfizer-BioNTech продемонстрировала 100% эффективности и активную иммунную реакцию (у участников испытаний - ИФ)", - говорится в пресс-релизе BioNTech.

Кроме того, как отмечается в документе, эта возрастная группа хорошо перенесла вакцину.

"Мы разделяем понимание насущной необходимости в более широком одобрении нашей вакцины для использования более молодыми категориями населения и воодушевлены данными клиническими испытаний среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет", - сказал глава Pfizer Альберт Бурла.

По его словам, компании будут добиваться разрешения от регулирующих органов применять вакцину среди подростков и хотели бы приступить к вакцинации этой возрастной группы до начала следующего учебного года.

"Мы планируем в ближайшие недели представить эти данные в FDA (Управление США по контролю за продуктами и лекарствами страны) в качестве предложенной поправки к нашему разрешению на экстренное применение препарата, а также в другие регулирующие органы по всему миру", - сообщил Бурла.

В испытаниях приняли участие 2260 подростков в возрасте 12-15 лет в США.

В BioNTech добавили, что сейчас компании также проводят клинические испытания вакцины среди детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. На прошлой неделе вакцины начали испытывать на группе детей от 5 до 11 лет. Тестирование препарата на детях 2-5 лет планируется начать на следующей неделе.

Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после двухдозовой вакцинации оценивают в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата спустя две недели после введения второй дозы еще выше - 97%.