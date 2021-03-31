Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:09Заразились
на 31.03В России 4 545 095+8 275В мире 128 212 879+568 789

Вакцина Pfizer-BioNTech на 100% эффективна среди подростков 12-15 лет

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса COVID-19 разработки американской компании Pfizer и немецкой BioNTech показала 100% эффективности в предотвращении коронавируса у подростков в возрасте 12-15 лет, сообщили в среду в BioNTech.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что в ходе третьей фазы испытаний на подростках в возрасте от 12 до 15 лет без предварительных признаков наличия инфекции SARS-CoV-2 вакцина от COVID-19 Pfizer-BioNTech продемонстрировала 100% эффективности и активную иммунную реакцию (у участников испытаний - ИФ)", - говорится в пресс-релизе BioNTech.

В РоссииУльяновский медик заразился COVID-19 после второй дозы вакциныЧитать подробнее

Кроме того, как отмечается в документе, эта возрастная группа хорошо перенесла вакцину.

"Мы разделяем понимание насущной необходимости в более широком одобрении нашей вакцины для использования более молодыми категориями населения и воодушевлены данными клиническими испытаний среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет", - сказал глава Pfizer Альберт Бурла.

По его словам, компании будут добиваться разрешения от регулирующих органов применять вакцину среди подростков и хотели бы приступить к вакцинации этой возрастной группы до начала следующего учебного года.

"Мы планируем в ближайшие недели представить эти данные в FDA (Управление США по контролю за продуктами и лекарствами страны) в качестве предложенной поправки к нашему разрешению на экстренное применение препарата, а также в другие регулирующие органы по всему миру", - сообщил Бурла.

В испытаниях приняли участие 2260 подростков в возрасте 12-15 лет в США.

В миреПрезидент Пакистана после первой прививки заразился коронавирусомЧитать подробнее

В BioNTech добавили, что сейчас компании также проводят клинические испытания вакцины среди детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. На прошлой неделе вакцины начали испытывать на группе детей от 5 до 11 лет. Тестирование препарата на детях 2-5 лет планируется начать на следующей неделе.

Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после двухдозовой вакцинации оценивают в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата спустя две недели после введения второй дозы еще выше - 97%.

Pfizer BioNTech

Новости по теме

Новости

Эксперты сочли, что Европа вряд ли откроется для туристов из РФ до конца лета

Рим вышлет из страны двух российских официальных лиц

Подозреваемого в шпионаже российского военного выдворят из Италии

Украина запретит ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и бумаги

Украина запретит ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и бумаги

В Италии по делу о шпионаже задержан российский военный

В Италии по делу о шпионаже задержан российский военный
Пандемия коронавируса

Из более 128 млн заразившихся COVID в мире умерли 2,8 млн человек

Что случилось этой ночью: среда, 31 марта

Эксперты из США заметили признаки производства оружейного плутония в КНДР

Эксперты из США заметили признаки производства оружейного плутония в КНДР

СМИ сообщили о подозрении "российских хакеров" в краже тысяч email Госдепа

СМИ сообщили о подозрении "российских хакеров" в краже тысяч email Госдепа

Путин разъяснил Меркель и Макрону "объективные обстоятельства" дела Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');