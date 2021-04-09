Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:56Заразились
на 09.04В России 4 623 984+9 150В мире 133 943 335+839 850

Pfizer попросила регуляторов США разрешить ее вакцину для подростков

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американская Pfizer и германская BioNTech сообщили, что направили заявку в надзорные ведомства США с просьбой разрешить экстренное использование в стране их вакцины от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Компании пообещали в ближайшие дни подать аналогичные заявки в других странах.

Клинические испытания препарата на детях этой возрастной группы показали стопроцентную эффективность и быстрый иммунный ответ, заявили производители. Испытуемые хорошо переносили побочные реакции от введения препарата, при этом наблюдались те же эффекты, что и при испытаниях с участием лиц 16 - 25 лет. Компании пообещали, что все участники исследований будут под наблюдением специалистов в течение двух лет после введения второй дозы препарата.

До этого компании уже сообщали, что вакцина показала 100% эффективности в предотвращении коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-15 лет. Кроме того, вакцину "хорошо переносят" люди из данной возрастной группы.

В начале апреля Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 91,3% в период как минимум до шести месяцев после введения второй дозы препарата и что она показала стопроцентную эффективность против южноафриканского штамма коронавируса.

В BioNTech добавили, что на данный момент компании также проводят клинические испытания вакцины среди детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Уже стартовали испытания вакцины на группе детей от пяти до 11 лет. Тестирование препарата на детях двух-пяти лет планируется начать тоже.

Хроника 09 января 2020 года – 09 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Pfizer BioNTech США коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 9 апреля

Умершие знаменитости

Умер рэпер DMX

Умер рэпер DMX

Зеленский после поездки в Донбасс заявил о необходимом новом перемирии

Зеленский после поездки в Донбасс заявил о необходимом новом перемирии

Путин обсудил с Эрдоганом карабахский и украинский кризисы

Путин обсудил с Эрдоганом карабахский и украинский кризисы
Пандемия коронавируса

ВОЗ заявила о "шокирующем дисбалансе" в распределении COVID-вакцин

Турция сообщила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море

Турция сообщила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море

Экипаж космического корабля "Союз МС-18" перешел на борт МКС

Корабль "Союз МС-18" с новым экипажем пристыковался к МКС

Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

Из здания Минобороны Армении вертолетами эвакуируют сотрудников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');