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В Бельгии правозащитники добились отмены чрезвычайных антиковидных мер

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Брюссельский суд первой инстанции принял в среду решение, обязывающее бельгийское государство отменить чрезвычайные меры, принятые в условиях пандемии, на что дан срок в 30 дней, сообщила газета Le Soir.

"Сегодня утром франкофонный суд первой инстанции вынес решение в пользу некоммерческой организации "Лига прав человека" против бельгийского государства", - говорится в коммюнике суда.

Суд сослался на статью 159 Конституции Бельгии, которая гласит, что "суды и трибуналы применяют правила, только если они соответствуют законам". "Суд признает очевидную незаконность (действий государственных властей - ИФ) и предлагает бельгийскому государству исправить ее в течение тридцати дней", - говорится в коммюнике.

В случае невыполнения государством этого решения будет взиматься ежедневный штраф в размере 5 тыс. евро.

Издание объясняет, что "Лига прав человека" подала три недели назад иск от имени всех бельгийцев в суд первой инстанции. Инициаторы иска оспаривали продление антиковидных мер до 1 апреля прямым министерским постановлением от 6 февраля без достаточного юридического обоснования.

По их оценке, меры, ограничивающие основные свободы, были приняты в нарушение конституционных прав и правовых норм. Они считают, что ни один из трех законов, на которые ссылается бельгийское государство для оправдания ограничения свобод бельгийцев, не может служить в качестве основы для оспариваемого министерского постановления. Юристы лиги подчеркивают, что это постановление "нарушает принцип субсидиарности уголовного права, обязанность консультироваться с Государственным советом и принцип правовой определенности".

По мнению лиги, принимавшиеся, начиная с осени прошлого года, постановлением министерства внутренних дел меры по противодействию COVID-19, не отвечают демократическим основам. Такие действия правительства должны также контролироваться парламентом.

Заявители указывают на то, что государство не стало действовать законодательным путем, в то время как осознавало, что правительственное постановление было незаконным, и, с другой стороны, оно одобряло преследования и уголовные санкции, связанные с применением этого указа, нарушающего правовые нормы.

Суд счел, что закрытие различных учреждений (культуры, развлечений и досуга, спортивных, ресторанов и кафе, контактных профессий), приостановка занятий в школах, ограничение общественных и частных собраний, поездок из Бельгии и в Бельгию, не соответствуют положениям закона о чрезвычайных обстоятельствах с "реквизицией и эвакуацией". Этот закон был принят в 2007 году по следам катастрофы в Валлонии 2004 года, когда произошел взрыв газа, приведший к многочисленным жертвам. Данным законом, в том числе, МВД мотивировало свои решения в рамках пандемии.

Вместе с тем Le Soir предполагает, что государство обжалует это решение и сообщает, что проект специального "закона о пандемии", призванный снять противоречия такого рода, обсуждается в среду на уровне комитета в Палате представителей Бельгии (нижняя палата парламента страны).

Хроника коронавируса. Март.

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