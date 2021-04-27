В ЕС считают вакцинацию главным инструментом спасения европейского туризма

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Спасение и восстановление туристического сектора стран ЕС в условиях продолжающейся пандемии - задача ясная, но сложная, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон.

"Пандемия спровоцировала беспрецедентный кризис для туристического сектора. Аренда гостиниц в Европейском союзе снизилась на 50% в 2020 году, а трансграничный туризм пережил резкое падение около 70%. Кризис затронул миллионы рабочих мест, и очевидно, что от него пострадало столько же семей", - сказал еврокомиссар, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Брюсселе во вторник.

По его словам, ущерб причинен всем регионам ЕС, но особенно ощутимо кризис сказался на тех, которые традиционно зависели от туризма. Тем не менее, он видит "надежду с приближением отпускного сезона". По словам Бретона, Европа должна применить соответствующие меры, чтобы защитить здоровье общества и в тоже время разрешить безопасные путешествия.

В преддверии туристического сезона Еврокомиссия, продолжил он, предложила ряд мер, способствующих восстановлению доверия путешественников. "Прежде всего, это стратегия вакцинации Европейского союза и усилия, предпринятые для увеличения производства вакцин, чтобы поставить достаточно доз. Я убежден, что 70% взрослого населения ЕС смогут быть вакцинированы до середины июля", - заявил член ЕК, добавив, что это будет самый главный фактор для возврата граждан к путешествиям.

Он также подчеркнул роль "зеленого сертификата" ЕС для активизации путешествий европейцев, полагая, что такой документ может быть внедрен уже с июня, то есть с начала наиболее активного периода туристического сезона. Бретон заверил, что как еврокомиссар, курирующий данное направление, он сделает всё для обеспечения необходимых технических решений к тому времени.

Он указал на необходимость в течение туристического сезона соблюдения соответствующих санитарных норм, и учреждения туризма и гостиничный сектор должны быть готовы в этом плане к лету. Особой координации как на национальных, так и на союзном уровне, сказал Бретон, потребует подготовка сектора мероприятий культуры и сферы развлечений.

Что касается путешествий европейских граждан за пределы Евросоюза, в связи с существующими на данный момент ограничениями в Еврокомиссии рассматривают возможность внести изменения в действующую рекомендацию Совета ЕС, чтобы учесть развитие ситуации, и особенно проводимую вакцинацию.

О важности вакцинации как инструмента защиты туризма говорила госсекретарь по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Португалии Ана Паула Закариаш.

"Мы должны действовать быстрее, чтобы противостоять нынешней эпидемиологической ситуации и избежать дальнейшего распространения коронавируса. Это требует возрастающего производства вакцин, их доступности во всех государствах-членах, что позволит возобновить надежным образом мобильность людей по всей Европе", - заявила представитель Португалии.

И Закариаш, и Бретон, оба также отметили необходимость государственной финансовой поддержки туристического сектора, особо пострадавшего от пандемии.