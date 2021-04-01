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Президент Германии привился вакциной AstraZeneca

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую прививку от коронавируса препаратом производства AstraZeneca, вакцинация прошла в больнице бундесвера, сообщает в четверг пресс-служба президента.

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"Я доверяю допущенным в Германии вакцинам. Сегодня я получил первую прививку AstraZeneca. Вакцинация - это решающий шаг на пути выхода из пандемии", - сказал 65-летний Штайнмайер.

При этом он призвал граждан пользоваться возможностью и тоже проходить вакцинацию.

Вакцину AstraZeneca решением Минздрава Германии рекомендовали в стране для прививок лишь людям старше 60 лет, соответствующее решение принято на основании заключения Постоянной прививочной комиссии STIKO. Это было сделано из-за возможных побочных эффектах - у некоторых пациентов было зафиксировано образование тромбов после прививки.

Германия Франк-Вальтер Штайнмайер AstraZeneca

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