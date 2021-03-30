Вакциной Astrazeneca в ФРГ будут прививать только людей старше 60 лет

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Вакциной производства компании Astrazeneca с 31 марта в Германии будут прививать только людей старше 60 лет, сообщает во вторник таблоид Bild.

По информации издания, такое решение было принято по итогам совещания главы Минздрава ФРГ, руководителей регионов и представителей правительства.

Причиной такого решения являются сообщения о побочных эффектах вакцины.

Ранее во вторник сенатор по вопросам здравоохранения федеральной земли Дилек Калайчи сообщил, что в Берлине прекращают прививать пациентов младше 60 лет вакциной от коронавируса AstraZeneca. По словам сенатора, решение принято в превентивном порядке.

В Германии как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили больше 10% населения, всего распределено уже 12 млн доз. Об этом сообщил ранее глава Минздрава страны Йенс Шпан. Ведомство рассчитывает, что в апреле будет распределено еще 15 млн доз.

Ранее правительство Германии решило вернуть режим изоляции на три недели из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Локдаун затронул бы пасхальные праздники. Позднее канцлер Ангела Меркель назвала это решение ошибочным, извинилась и отменила его, призвав сограждан все же провести праздники дома.

Ранее в этом году во многих странах Европы и мира приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Причинно-следственная связь между применением вакцины и тромбозом не доказана, но медицинские власти некоторых государств предпочли не рисковать.

ЕМА ранее объявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. Британское агентство по регулированию лекарственных препаратов и медицинских продуктов также пришло к выводу, что не видит причин отказываться от использования этого препарата.