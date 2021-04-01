Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:13Заразились
на 01.04В России 4 554 264+9 169В мире 128 895 921+683 042

Новак оценил дефицит на нефтерынке в 2 млн баррелей в сутки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит на нефтяном рынке составляет 2 млн баррелей в сутки сообщил в приветственном слове перед заседанием министров стран ОПЕК+ вице-премьер России Александр Новак.

По его прогнозу, в 2021 году спрос на нефть вырастет на 5-5,5 млн б/с.

Новак также отметил, что корректировка параметров кооперации ОПЕК+ в ежемесячном режиме способствует конструктивному диалогу.

По его оценке, ситуация на нефтяном рынке улучшается, экономика продолжает восстанавливаться, что позитивно отражается на спросе на нефть. Кампания по вакцинации дает свой результат и дает надежды на позитив, добавил вице-премьер, но отметил неопределенность ситуации с пандемией COVID-19 в Европе.

"В этой ситуации нам важно держать руку на пульсе и не допускать как перегрева рынка, так и его существенного дефицита", - сказал он.

Новак поблагодарил ОПЕК+ за компромиссные решения в декабре и I квартале 2021 года, а также Саудовскую Аравию за ее добровольные ограничения добычи в 1 млн баррелей в сутки, отметив, что рассчитывает на "поддержку" и "конструктивный диалог".

ОПЕК Александр Новак коронавирус Европа Саудовская Аравия

Новости по теме

Новости

Президент Абхазии пригласил Познера посетить республику

РФ не планирует создавать с Китаем военный союз по аналогии с НАТО

Nord Stream 2 заявил о провокациях польских рыбаков и военных кораблей

Nord Stream 2 заявил о провокациях польских рыбаков и военных кораблей
Пандемия коронавируса

В Госдуме назвали причину исхода дипломатов из КНДР

В Госдуме назвали причину исхода дипломатов из КНДР

Высланные Италией российские дипломаты вылетели в Москву

Высланные Италией российские дипломаты вылетели в Москву

Вакцина от рака мозга прошла первую стадию клинических испытаний в ФРГ

Вакцина от рака мозга прошла первую стадию клинических испытаний в ФРГ

Президент Германии привился вакциной AstraZeneca

Пандемия коронавируса

В Швеции изменили график вакцинации от COVID из-за нехватки препарата

"Северный поток 2" построен на 95%

"Северный поток 2" построен на 95%

Генконсульству США во Владивостоке не хватает персонала для работы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');