Новак оценил дефицит на нефтерынке в 2 млн баррелей в сутки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит на нефтяном рынке составляет 2 млн баррелей в сутки сообщил в приветственном слове перед заседанием министров стран ОПЕК+ вице-премьер России Александр Новак.

По его прогнозу, в 2021 году спрос на нефть вырастет на 5-5,5 млн б/с.

Новак также отметил, что корректировка параметров кооперации ОПЕК+ в ежемесячном режиме способствует конструктивному диалогу.

По его оценке, ситуация на нефтяном рынке улучшается, экономика продолжает восстанавливаться, что позитивно отражается на спросе на нефть. Кампания по вакцинации дает свой результат и дает надежды на позитив, добавил вице-премьер, но отметил неопределенность ситуации с пандемией COVID-19 в Европе.

"В этой ситуации нам важно держать руку на пульсе и не допускать как перегрева рынка, так и его существенного дефицита", - сказал он.

Новак поблагодарил ОПЕК+ за компромиссные решения в декабре и I квартале 2021 года, а также Саудовскую Аравию за ее добровольные ограничения добычи в 1 млн баррелей в сутки, отметив, что рассчитывает на "поддержку" и "конструктивный диалог".