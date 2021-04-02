Лейбл K-pop поп-группы BTS купит компанию менеджера Джастина Бибера

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейская HYBE (бывшая Big Hit Entertainment), управляющая компания известной южнокорейской поп-группы BTS, сообщила, что покупает американскую медиагруппу, сделавшую звездами Джастина Бибера и Ариану Гранде.

HYBE направит 1,07 трлн вон ($950 млн) своему американскому подразделению Big Hit America на покупку Ithaca Holdings LLC у материнской компании Atlas Music Publishing. В общей сложности южнокорейская компания заплатит за Ithaca $1,05 млрд.

Гендиректор Ithaca Скутер Браун войдет в совет директоров HYBE, а звезды Ithaca примут участие в докапитализации южнокорейской компании на общую сумму 182 млрд вон.

Atlas Music Publishing владеет, в частности, правами на музыкальные композиции Брэнди Карлайл, Андреа Бочелли, а также на бэк-каталог рок-группы Van Halen.

Big Hit Entertainment в октябре 2020 года провела IPO на $840 млн, которое, по данным Dealogic, стало крупнейшим в Южной Корее с 2017 года. Компания, которая ищет талантливых людей, чтобы вырастить из них K-pop звезд, была оценена в $4 млрд в рамках IPO.

В августе прошлого года BTS, бойз-бэнд из семи человек, возглавил хит-парад 100 самых популярных в США песен, еженедельно публикуемый американским журналом Billboard, со своим первым синглом на английском языке. BTS стала первой южнокорейской группой, занявшей первое место в этом хит-параде.